"Внуци под наем": Доброволци помагат на възрастни хора в Смолянско

Доброволци от България и Турция влязоха в ролята на внуци, за да помагат на самотни възрастни хора, които живеят в отдалечени села в Родопите. Проектът, финансиран от Европейския корпус за солидарност, се превръща в истинска социална иновация.

81-годишната Зейра Есаликова живее сама в дома си във високопланинското село Арпаджик. Преди 25 години овдовява, а децата ѝ отдавна са намерили препитание далеч от нея.

Зейре Салихова: „Трудно ми е, по комшии нещо поръчам. Дъщерята работи в Пампорово, синът – в Германия. Имам прекрасни внучета, но всеки си е хванал пътя.“

За това баба Зейра е много благодарна на младежите, които ѝ помагат с цепенето на дървата за зимата. Дори им показва как се прави, защото някои от тях за първи път хващат брадва.

Доброволците също са удовлетворени от това, че вършат нещо полезно.

Тудженур Саръгюнай, доброволец от Турция: „Името на проекта ни е „Внуци под наем“ и то много точно описва това, което правим тук. Работим сред природата, косим трева, помагаме на възрастните хора в домакинската им работа, режем дърва и така им помагаме да имат с какво да се топлят през зимата. Харесвам проекта и неговите цели си заслужават усилията. Щастлива съм да бъда в Мадан.“

Медиха Халилова, кметски наместник на с. Арпаджик: „На всеки един мисията в живота му трябва да бъде да помага на хората. За нас това може да е просто част от деня, но за самотните хора това е целият свят. И точно това правим с „Внуци под наем“. Те освен че помагат на хората в ежедневните им нужди, помагат им да се подготвят за зимата, дават им усещане, че не са сами и все пак някой мисли за тях.“

Инициативата „Внуци под наем“ се реализира в община Мадан за шеста поредна година.

Емилия Георгиева, председател на Сдружение „Деца със специални потребности“: „Проектът наистина има голяма добавена стойност както за младежите, така и за възрастните, също така и за община Мадан. Защото ние се явяваме едни иноватори в социалната работа. Започна като един социален експеримент в комуникацията между възрастни и младежи и се превърна в една традиция, която всяко лято всички чакаме.“

От сдружението се надяват техният социален експеримент да даде пример и да се реализира и в други общини на България.