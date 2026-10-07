Над 7 милиона туристи в България от януари до септември

От януари до септември туристите в България са били над 7 милиона, каза заместник-министърът на туризма Мариела Модева във Велико Търново.

От май до септември в страната са отчетени 5,7 милиона туристи, от които над 3,5 милиона души са чуждестранни.

България има потенциал да бъде целогодишна туристическа дестинация, а усилията трябва да бъдат насочени не само към увеличаване на броя на туристите, но и към качеството на туристическия продукт, каза Мариела Модева по време на откриването на Международното изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново.

В 21 общини в България е отчетено около един процент увеличение на посетителите с цел културно-исторически туризъм.

На европейско ниво също се отчита повишен интерес към културно-историческия туризъм, като близо 14% от туристите посочват, че пътуват с такава цел, а също толкова заявяват интерес към градски разходки.

Около 4 на сто са туристите, които проявяват интерес към винения и кулинарния туризъм. Така общият дял на тези форми на туризъм достига около 32%.

В България все още няма отделна статистика за културния туризъм, поради което той се измерва чрез посещенията на културно-исторически обекти, общини с концентрация на културни ценности и музеи.

Над 7,9 милиона души са посетили музеите у нас. България е на трето място в Европа след Италия и Гърция по брой недвижими културни ценности – около 40 000, припомни Модева.

Страната има потенциал да привлича туристи през цялата година, а ключово значение има начинът, по който се представят нейната история, култура и традиции.

„Като място, където можем да посрещнем туристите с един разказ за нашата история, култура и традиции, които са на повече от 8000 години“, подчерта Модева.

Основните фактори за развитието на сектора са свързаността, достъпността, създаването на нов туристически продукт или представянето му по нов начин, както и ефективният маркетинг и реклама на целевите пазари.