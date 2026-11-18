Домакинството на „Евровизия 2026“ е донесло 77,2 милиона евро на австрийската икономика, като е поставило Виена в центъра на световното внимание. Това показва ново проучване на Австрийския институт за икономически изследвания (WIFO), изготвено по поръчка на виенските власти, съобщава официалният сайт на песенния конкурс.

Изследването за пореден път показва финансовите и културните ползи от домакинството на най-голямото музикално събитие на живо в света, както и начина, по който 70-ото издание на „Евровизия“ превърна Виена в световна сцена за една седмица през май, създаде стотици работни места и дълготраен тласък за австрийската столица, отбелязва eurovision.com.

Близо три четвърти от тази сума – или 59 милиона евро - са останали във Виена. На второ място се нарежда провинция Долна Австрия с почти 10 милиона евро. Анализът установява още, че конкурсът е допринесъл с 86 милиона евро към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, а приходите от данъци и социални осигуровки са 33 милиона евро.

Събитието е осигурило 990 работни места, което се равнява на около 800 позиции на пълен работен ден. Според изчисленията добавената стойност за всяко евро, похарчено от организациите домакини, е 1,41 евро.

Най-големи ползи отчита браншът на хотелиерите и ресторантьорите - 18% от брутната добавена стойност. На второ място с 14% са доставчиците на услуги в сферата на сигурността и организацията на събития. На трето място са занимаващите се с транспорт и логистика с 8,9% от общата брутна добавена стойност и на четвърто търговците на дребно - с 8,1%.

Около 58 000 от закупилите билети са дошли за конкурса извън Виена, като почти 60% са пристигнали от чужбина. Към тях са се присъединили около 7600 акредитирани делегати, представители на медиите и помощен персонал. За събитията от „Евровизия 2026“ са продадени близо 95 000 билета на хора от 85 държави.

Официалната туристическа статистика показва, че през май и юни 2026 г. Виена е отчела с 6,4% повече нощувки в сравнение със същия период на 2025 г. Гостите с преспиване са останали средно около четири нощувки, което е почти двойно по-дълго от очакваното и значително над средната стойност за Виена от 2,3 нощувки.

Над три четвърти от анкетираните посетители на конкурса казват, че е много вероятно да посетят Виена отново в бъдеще, а 78% посочват, че биха я препоръчали.

През седмицата на конкурса 76% от виенчани са оценили заниманията си по време на седмиците на „Евровизия“ като до голяма степен смислени. Сравнението със сходни градове като Мюнхен и Берлин показва, че без конкурса този дял би бил 67%, което означава, че събитието е повишило усещането за благополучие с девет процентни пункта, отчита проучването.

Отделно изследване установява, че 49% от жителите на Виена свързват конкурса с положителната атмосфера в града, а 45% се гордеят, че Виена е успяла да представи пред света многообразие, отвореност и взаимно уважение.

Проучването на WIFO по поръчка на управата на Виена съчетава анкети сред посетители, участващи организации и местни жители с данни от продажбата на билети и мобилните оператори, както и с официална туристическа статистика. Благополучието е измерено в съответствие с Насоките на ОИСР за измерване на субективното благополучие (OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being), уточнява eurovision.com.