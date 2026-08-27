ЕС подновява дискусиите за използване на замразените руски активи за подпомагане на Украйна?

Няколко държави, сред които Швеция, Нидерландия, Испания и Полша, призовават Брюксел да поднови дискусиите за използване на замразените руски активи за подпомагане на Украйна, съобщава "Файненшъл таймс".

Искането е отправено в писмо, подготвено за изпращане днес до ЕК. Дискусиите може да стартират още по време на неформална среща на външните министри в Ирландия другата седмица. Стъпката е в отговор на опасенията, че Киев е изправен пред нова криза по отношение на помощта от Запада, допълва изданието.

Намерението да се използват над 200 милиарда евро замразени средства на Руската централна банка в Европа пропадна по-рано заради възражения от страна на Белгия, на чиято територия се съхраняват повечето от средствата. Европейските страни искат да ги използват, за да не прехвърлят финансовата тежест за помощта за Украйна върху собствените си данъкоплатци.