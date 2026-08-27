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БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

Повече полети до Бургас за „Евровизия“: Как ще се придвижват гостите на конкурса?

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Заради очаквания засилен интерес към предстоящия конкурс "Евровизия" в Бургас догодина, националният авиопревозвач също ще допринесе за свързаността между столицата и морския град като осигури повече полети. Как ще се осъществява връзката между София и Бургас за международната публика на "Евровизия 2027"?

В периода 2 -19 май 2027 г. Националният авиопревозвач ще осигури повече полети между София и Бургас.

Десислава Александрова, ръководител “Продажби”, “България Еър”: "Победата на ДАРА в "Евровизия" е повод за национална гордост, а домакинството на "Евровизия" ще постави Бургас и България във фокуса на международната музикална сцена. По тази причина и като национален превозвач "България еър" приветства този успех и планираме увеличение на полетите от София до Бургас в периода преди и по време на конкурса, както и адаптираме разписанието си изцяло в този период спрямо конкурса "Евровизия". Полетите ще бъдат изпълнявани между 2 и 19 май, като към традиционния ни вечерен полет добавяме и следобеден в дните преди конкурса и по време на конкурса, а след приключването добавяме и сутрешен полет. След 15-и добавяме сутрешен полет, който пък да отговори на обратното търсене за пътниците, които желаят да летят до София и след това да си хванат международни полети към Европа."

Пътниците ще летят с най-новото поколение самолети във флота, заявиха от Националния авиопревозвач.

Десислава Александрова, ръководител “Продажби”, “България Еър”: "За нас е гордост, че разполагаме с чисто нови самолети тип "Airbus A220". Това са най-новите самолети във флота ни и осигуряват максимален комфорт при пътуване както в икономична, така и в бизнес класа."

Десислава Александрова, ръководител “Продажби”, “България Еър”: "Полетите са в продажба от вторник. Те са достъпни на нашия официален сайт и през мобилното приложение. Интерес вече наблюдаваме – виждаме огромен интерес - както от индивидуални пътници, така и имаме запитвания от организирани групи. Имаме чуждестранни пътници, имаме и български, но повечето, разбира се, са чуждестранни."

#Евровизия в Бургас #Евровизия 2027 #полети

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