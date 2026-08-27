Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в Непал

1300 са вече безследно изчезналите след опустошителните свлачища и наводнения в хималайската гранична зона между Непал и Тибет. Повечето от половината от издирваните хора са чужденци. До момента официално потвърдените жертви са поне 270.

Продължава издирването на оцелели след внезапните свлачища и наводнения в хималайската гранична зона между Непал и Тибет. До момента жертвите са поне 165. По последни данни на Агенцията за управление на извънредни ситуации на Непал се издирват 823 души. Китайската държавна телевизия съобщи за над 550 изчезнали от страната на Тибет. Не е ясно дали данните от двете страни не се припокриват. Повече от половината от издирваните хора са чужденци.

Кадри от въздуха разкриват мащаба на бедствието в долината на река Тришули, на границата между Непал и Тибет. Внезапната приливна вълна е помела цели планински градове в няколко района по поречието и на други две гранични реки – Бхоте Коши и Нараяни. Пред болницата в Катманду непалци търсят информация за свои изчезнали близки.

Читра Бахадур: „Няма връзка с него от 8:30 сутринта вчера. Не можах да намеря името му в списъка с издирвани. Не знаем нищо и за брат ми.“

Субаш Кхатани: „Големият ни брат е изчезнал. Името му е Рам Шаран Расаили. Той е сред изчезналите в окръг Расува. Тук сме, за да го търсим.“

Тибетският духовен лидер Далай Лама каза, че се моли за жертвите. Голяма част от издирваните са чуждестранни туристи, дошли на трекинг или поклоннически турове в района около Гиронг – основния граничен пункт между Непал и Китай. Индия, Съединените щати, Великобритания, Канада, Южна Корея и Япония са сред 29 държави, чиито граждани се водят изчезнали. Няколко страни вече изпратиха помощи и подготвят екипи, които да се включат в спасителните дейности.

Има и добри новини. Възрастна жена беше извадена жива от тинята в окръг Нувакот. 92-годишен мъж също е сред спасените.

Кедар Натх Параджули: „Бяхме на горния етаж. Водата придойде и ни заля. Подът беше заринат с кал.“

Непалската армия е спасила и 7 души, блокирани в тунел на хидроелектрически строеж. Спасени са и 95 души в окръг Расува, включително 21 индийски туристи. Китайските власти съобщиха, че спасителните дейности от тибетска страна са затруднени заради нестабилното време и трудния терен. Метеоролозите очакват дъждовете да продължат в следващите три дни.

Последният анализ на Американската геоложка служба сочи, че не земетресение, а мощно срутване на ледник, повлякло лавина от камъни, е причина за бедствието.