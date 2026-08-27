Темата със заглушителя от квартал "Драгалевци" е във фокуса на кабинета и парламента

Темата със заглушителя от квартал "Драгалевци" беше на фокус както в Министерски съвет, така и в парламента.

В началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев коментира.

Румен Радев, министър-председател: "България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акциите на службите и на МВР в мафиотското свърталище в "Драгалевци" показват, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона."

От ДБ настояват за сериозна разследване и реална реформа.