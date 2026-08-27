Темата със заглушителя от квартал "Драгалевци" е във фокуса на кабинета и парламента

Темата със заглушителя от квартал "Драгалевци" беше на фокус както в Министерски съвет, така и в парламента.
В началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев коментира.
Румен Радев, министър-председател: "България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акциите на службите и на МВР в мафиотското свърталище в "Драгалевци" показват, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона."
От ДБ настояват за сериозна разследване и реална реформа.
Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България": "Дълги години мафията се сраснала с държавата, сраснала се със службите, сраснала се с МВР. И намерената патрулка там и необяснимите патрулки пред офиса на Черепа и пред хотел Берлин показват само едно нещо, че държавата и мафията дълго време са били сраснали. И въпросът е сега - какво ще се предприема оттук нататък. Ще има реформи, истински реформи, или само ще наблюдаваме леко драскане върху обвивката на мафията. Да не се окаже, че в момента някой дразни мутри, престъпници, наркотрафиканти, просто, за да им вземе мрежите отдолу и да се смени отново фасадата. Защото това виждаме."