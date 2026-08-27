БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 00:55 мин.
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са...
Чете се за: 00:37 мин.
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще...
Чете се за: 04:17 мин.
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес,...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Темата със заглушителя от квартал "Драгалевци" е във фокуса на кабинета и парламента

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
заглушителят драгалевци закупен доставен български фирми
Слушай новината

Темата със заглушителя от квартал "Драгалевци" беше на фокус както в Министерски съвет, така и в парламента.

В началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев коментира.

Румен Радев, министър-председател: "България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акциите на службите и на МВР в мафиотското свърталище в "Драгалевци" показват, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона."

От ДБ настояват за сериозна разследване и реална реформа.

Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България": "Дълги години мафията се сраснала с държавата, сраснала се със службите, сраснала се с МВР. И намерената патрулка там и необяснимите патрулки пред офиса на Черепа и пред хотел Берлин показват само едно нещо, че държавата и мафията дълго време са били сраснали. И въпросът е сега - какво ще се предприема оттук нататък. Ще има реформи, истински реформи, или само ще наблюдаваме леко драскане върху обвивката на мафията. Да не се окаже, че в момента някой дразни мутри, престъпници, наркотрафиканти, просто, за да им вземе мрежите отдолу и да се смени отново фасадата. Защото това виждаме."

#заглушител #"Драгалевци" #ДБ #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
1
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
2
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
3
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
4
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
5
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от български фирми
6
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
5
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
6
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...

Още от: Политика

Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са прогнозите на Министерство на финансите?
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са прогнозите на Министерство на финансите?
Прието на първо четене: Една трета от всички директорски позиции в публичните компании трябва да са заемани от жени Прието на първо четене: Една трета от всички директорски позиции в публичните компании трябва да са заемани от жени
Чете се за: 00:55 мин.
Финансите на общините – кога ще има реална финансова децентрализация? Финансите на общините – кога ще има реална финансова децентрализация?
Чете се за: 06:22 мин.
Президентът Йотова е изпратила на български език поздравителния адрес по повод националния празник на Украйна, увериха от прессекретариата Президентът Йотова е изпратила на български език поздравителния адрес по повод националния празник на Украйна, увериха от прессекретариата
Чете се за: 01:22 мин.
Надежда Йорданова: Управляващите обещаха нормалност, но след 100 дни управление виждаме повече дълг и риск за средната класа Надежда Йорданова: Управляващите обещаха нормалност, но след 100 дни управление виждаме повече дълг и риск за средната класа
Чете се за: 03:52 мин.
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес, системата ни за доставки е счупена Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес, системата ни за доставки е счупена
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 00:20 мин.
По света
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще гарантира стабилността Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще гарантира стабилността
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Прието на първо четене: Една трета от всички директорски позиции в публичните компании трябва да са заемани от жени Прието на първо четене: Една трета от всички директорски позиции в публичните компании трябва да са заемани от жени
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са прогнозите на Министерство на финансите? Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са прогнозите на Министерство на финансите?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Повече полети до Бургас за „Евровизия“: Как ще се...
Чете се за: 03:00 мин.
Регионални
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес, системата ни за...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Разбитият канал за трафик на дрога по море към Турция: Гледат...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ