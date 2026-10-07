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НА ЖИВО: НС ще обсъди на първо четене законопроект за промени в Закона за лечебните заведения

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Това предвижда проектопрограмата на парламента за тази седмица

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Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в Закона за лечебните заведения, внесен от „Продължаваме Промяната“. Това предвижда проектопрограмата на парламента за тази седмица. Днес е първата сряда от месеца и парламентарните групи могат да предлагат точки, които задължително се включват в дневния ред.

С промените, предложени от ПП, се цели гарантиране на адекватни минимални нива на заплащане на медицинския персонал в лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 и чл. 10 от Закона за лечебните заведения и в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ. Създават се механизми за по-голяма прозрачност при формирането на трудовите възнаграждения в тези лечебни заведения и за стимулиране на професионалното развитие и квалификацията на медицинските специалисти чрез обвързване на част от възнаграждението с продължаващото обучение и придобитата допълнителна квалификация. Въвеждат се и санкции при неспазване на законоустановените минимални прагове за заплащане.

По предложение на „Възраждане“ депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за киберсигурност, с които се цели постигане на по-добър баланс между гарантирането на националната сигурност и създаването на стабилна и благоприятна среда за развитие на цифровата икономика.

Първо гласуване на законопроект за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация е включено в програмата по предложение на „Демократична България“. Законопроектът цели гарантиране на ефективна децентрализация, защита на интересите на местните общности и реално участие на местните органи в управлението и контрола на процесите, които ги засягат.

Народното събрание ще обсъди на второ четене и промени в Закона за частната охранителна дейност, внесени от Министерския съвет, с които се разширява кръгът на лицата, които могат да извършват частна охранителна дейност.

В четвъртък парламентът ще разгледа на първо четене промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, внесени от Министерския съвет.

По предложение на „Прогресивна България“ депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки, за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите, и данни за свързани с тях лица.

Народното събрание ще обсъди на второ четене законопроекти за промени в Закона за частната охранителна дейност и в Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесени от Министерския съвет. Депутатите ще гласуват и ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на България и правителството на Монголия, подписана на 21 ноември 2025 г. в София. Предложението е внесено от Министерския съвет.

В петък е предвидено първо четене на законопроект за промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесен от Министерския съвет. Ще бъде гласувано и ратифициране на Споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) и правителството на България за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от Споразумението за организацията и дейността на МБИС и от членството в МБИС, внесено от Министерския съвет.

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