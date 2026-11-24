Вълна от реакции и в парламента заради отстраняването на Благомир Коцев.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: „Моята оценка е, че това е голяма политическа грешка, която легитимира едно несполучливо управление на града. Но всичките несполуки на управлението на града ще бъдат скрити зад това безсмислено и непропорционално решение на Общинската избирателна комисия. В крайна сметка виждате и значителното мнозинство, с което това решение е взето, което показва, че е имало някакво единомислие, което не знам на каква база е формирано.“

Асен Василев, ПП: „Това, което виждаме, са местни мафиоти, които са нещастни от това, че не им се случват проектите. Абсолютно смятам, че те стоят зад това отстраняване. Цялата комисия изглежда, че е овладяна от тях. Благомир Коцев според комисията е отсъствал от работното си място неправомерно, докато е бил в ареста, където съдът каза, че също е задържан неправомерно. Това е опит да се прокара през задната врата служебно да се избере от Общинския съвет, който ще бъде контролиран от същите икономически интереси – където, играят групите на ГЕРБ и „Възраждане“, заедно с тези хора в Общинския съвет във Варна – служебен кмет, който да прокара интересите им, на които Благомир Коцев отказва.“

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Отстраняването на Коцев е безкрайно закъсняло. Зад Коцев в момента застава Румен Радев - мнозинството в парламента. Зад Коцев застава Бойко Борисов. Очакваме сега и Пеевски да застане зад него и ще има пълен кръговрат. Това потвърждава избора на Висшия съдебен съвет – че новите управляващи вече си имат нови партньори, новите стари партньори.“

От „Да, България“ определиха отстраняването на Коцев като нов опит за заличаване на избора на хората.

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