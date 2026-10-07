Линейка се заби в дърво край Климент - на шофьора му прилошало

Линейка се е блъснала в дърво край Климент, след като на шофьора му е прилошало, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР Пловдив.

При инцидента са пострадали водачът на линейката и медицинският екип. Двамата са откарани за прегледи в лечебно заведение.

По предварителни данни няма информация за сериозни травми, но окончателното им състояние ще стане ясно след извършването на необходимите медицински прегледи и излизането на резултатите.

Причините и точните обстоятелства около катастрофата се изясняват.