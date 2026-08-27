Почина Ратко Младич - бившият командир на босненските сърби и осъден военнопрестъпник от трибунала в Хага. 84-годишният Младич е получил множество инфаркти и е починал в болница в затвора в Хага. Семейството му беше отправило множество молби да бъде освободен, за да бъде лекуван в Сърбия.

Ратко Младич е начело на Армията на Република Сръбска от 1992 до 1995 година, начело е на ключови операции.

Бившият лидер на босненските сърби е наричан "Касапинът на Босна" заради водещата си роля в геноцида в Сребреница през 1995 г. Трибуналът в Хага издава заповед за ареста му през юли 1995 г. . В продължение на 16 години успява да се укрива и е арестуван през 2011 г. в село Лазарево в Сърбия, където живее под името Милорад Комодич. Идентичността му е потвърдена с ДНК-тест. Получава доживотна присъда за военни престъпления през 2022 г. Бившият военен лидер на босненските сърби прекарва в затвора в Хага 15 години.