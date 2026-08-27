Димитър Стоянов: Нямаме опция да получим самолети "Грипен" или F-16 "втора ръка"

Нямаме опция да получим самолети "Грипен" или F-16 "втора ръка", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

Според министъра опцията остава една-единствена – закупуването на резервни части и поддръжка на самолетите МиГ-29.

Сложна е ситуацията във Военновъздушните сили (ВВС) и единственото решение, което виждам към момента, е МиГ-29, колкото и да е неприятно за някои,каза вчера Димитър Стоянов по време на изслушването му по актуални теми в парламентарната комисия по отбрана. Тогава той посочи, че Министерството на отбраната ще направи всичко възможно за доставка на части за МиГ-29.