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Димитър Стоянов: Нямаме опция да получим самолети "Грипен" или F-16 "втора ръка"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Димитър Стоянов: Нямаме опция да получим самолети "Грипен" или F-16 "втора ръка"
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Нямаме опция да получим самолети "Грипен" или F-16 "втора ръка", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

Според министъра опцията остава една-единствена – закупуването на резервни части и поддръжка на самолетите МиГ-29.

Сложна е ситуацията във Военновъздушните сили (ВВС) и единственото решение, което виждам към момента, е МиГ-29, колкото и да е неприятно за някои,каза вчера Димитър Стоянов по време на изслушването му по актуални теми в парламентарната комисия по отбрана. Тогава той посочи, че Министерството на отбраната ще направи всичко възможно за доставка на части за МиГ-29.

#военният министър #F-16 Block-70 #"Грипен" #Димитър Стоянов

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