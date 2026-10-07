Министър Ива Петрова: Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон

Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон, съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова пред парламентарната ресорна комисия в отговор на депутатски въпрос.

Тя добави, че се изпълняват нормативните задължения и където е необходимо, са формирани и щабове за действия при кризисни и аварийни ситуации.

Уверенията, които даде министърът, са в резултат на проверки, които тя е назначила и които са осъществени през септември. Някои продължават и през октомври, но голяма част са приключили.

„Булгаргаз“ има осигурени количества природен газ за зимния сезон, допълни Ива Петрова. По думите ѝ нагнетяването в подземното газово хранилище „Чирен“ дава гаранции за осигуряването на нужните количества за зимните месеци.

Все още се извършват част от дейностите по ремонта на топлопреносната мрежа на София, но имаме уверения от „Топлофикация-София“, че при старта на отоплителния сезон тя ще е в готовност, каза Петрова.

Тя допълни, че продължават проблемите с дружеството заради задълженията му към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг. Има притеснения и със състоянието на мрежата и гарантирането на качеството на услугата, обясни министърът пред депутатите.