Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август

Сузана Алексиева е българката, която е загубила паспорта си в Непал и за която се смяташе, че е сред изчезналите чуждестранни туристи след наводненията в страната. Тя разказа за "По света и у нас", че е била част от група от 8 души, тръгнала от Катманду за Кайлас. На 26 август сутринта близо до непалско-китайската граница малката местна река залива близкото село, което вече е заличено, автобусът им се преобръща и местните ги предупреждават да се спасяват.

"Това беше за секунди, просто седяхме в автобуса и чакахме и видяхме как това нещо започва да хвърчи, да лети, хората изскочиха боси, аз само с една малка чанта, която беше на рамото ми. Ще празнувам на 26 август втория си рожден ден. Животът е сега, той е тук , трябва да обичаме, късметлийка съм", разказа пред БНТ Сузана Алексиева.

Тази сутрин цялата група е евакуирана с хеликоптери, в момента Сузана е в Катманду.