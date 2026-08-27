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Рекордно скъпи избори за президент. Вотовете за последните 5 години струват над 680 млн. евро

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Вече е ясно колко ще струва президентският вот - близо 117 милиона евро. Одобрената от Министерския съвет план-сметка е рекордна досега. За сравнение - най-скъпите избори бяха местните от 2023-та - малко над 188 милиона лева. Последните президентски избори от 2021-ва, които бяха 2 в 1 с вота за парламент, струваха под 150 милиона лева.

Така всички избори от 2021 насам, заедно с последните за президент и вицепрезидент сега, ще излязат на хазната над 680 милиона евро.

Освен това, за тези избори ще се направи ремонт на машините и всички свързани устройства с тях, като принтери, флашки, батерии.

Централната избирателна комисия откри състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка по осигуряване на машинното гласуване за президентските избори, като за ремонта обявената сума е 9.3 милиона евро.

  • Октомври 2026 г. Избори за Президент - 117 млн. €?
  • Април 2026 г. - Избори за НС - 65.5 млн. €
  • Октомври 2024 г. - Избори за НС - 116.7 милиона лв.
  • Юни 2024 г. - Избори за НС и ЕП - 121.7 млн. лв.
  • Октомври 2023 г. - Местни избори - 188.1 млн. лв.
  • Април 2023 г. - Избори за НС - 106.2 млн. лв.
  • Октомври 2022 - Избори за НС - 80.7 млн. евро
  • Ноември 2021 г. - Избори за НС и Президент - 149.7 млн. лв.
  • Юли 2021 г. - Избори за НС - 74.1 млн. лв.
  • Април 2021 г. - Избори за НС - 108.8 млн. лв.
#колко ще струват изборите #президентски избори 2026 г. #цик

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