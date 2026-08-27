Рекордно скъпи избори за президент. Вотовете за последните 5 години струват над 680 млн. евро

Вече е ясно колко ще струва президентският вот - близо 117 милиона евро. Одобрената от Министерския съвет план-сметка е рекордна досега. За сравнение - най-скъпите избори бяха местните от 2023-та - малко над 188 милиона лева. Последните президентски избори от 2021-ва, които бяха 2 в 1 с вота за парламент, струваха под 150 милиона лева.

Така всички избори от 2021 насам, заедно с последните за президент и вицепрезидент сега, ще излязат на хазната над 680 милиона евро.

Освен това, за тези избори ще се направи ремонт на машините и всички свързани устройства с тях, като принтери, флашки, батерии.

Централната избирателна комисия откри състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка по осигуряване на машинното гласуване за президентските избори, като за ремонта обявената сума е 9.3 милиона евро.