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С нормативни промени се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти

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Авансовите плащания при изпълнението на различни проекти няма да подлежат на индексация. Това предвижда приетият от правителството проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 2022 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация се определя за всяко календарно тримесечие по специална формула, включваща различни данни и стойности на цените на материалите, минималната работна заплата, изпълнени дейности и др. Целта на изменението е да се постигне пазарна справедливост предвид различния момент, в който се дължат различните видове плащания.

Авансите се изплащат непосредствено след сключване на договора/споразумението за изпълнение на дадена поръчка. Така текущата инфлация е калкулирана при определяне на договорната цена. Авансът представлява предварително плащане на част от уговореното общо възнаграждение по договора, което е предназначено за осигуряване на средства за стартиране на изпълнението на строителството, поради което не следва да се включва към стойността на реално извършените и отчетени дейности, които са предмет на индексация. Всички останали плащания се начисляват към момента на извършване на съответните дейности.

С предложените промени се въвеждат яснота и еднозначен подход при отношенията между страните по договора за обществена поръчка, като се посочва моментът, спрямо който следва да се определи индексацията на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация. Тя ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както досега – при приемането им.

Анализът сочи, че приемането на дейностите по съответният договор или рамково споразумение като критерий за определяне на приложимия индекс за тримесечието на индексация изкривява действителното положение предвид обстоятелството, че в сключените договори или рамкови споразумения се съдържат различни клаузи, уреждащи приемането на извършената работа. Правната възможност извършената работа да бъде приемана през различни периоди от време води до изкривяване на обезщетителния характер на индексацията, както и до неоснователно обогатяване в някои случаи. Така ще се преодолеят различията при прилагането на методиката във връзка с последиците от увеличението на разходите за основни стоки и материали, формиращи стойността на договора или споразумението за строителство в резултат на инфлация.

Предвижда се и изменение на момента на индексиране на цената на строително- монтажните работи и доставки, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които отговаря. В този случай ще се прилага по-ниският между тримесечния индекс към датата на падежа на задължението и към датата на изпълнението, а не датата на приемането.

#Министерски съвет #авансови плащания

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