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Якопо Рава за Никола Цолов: Няма да има никакви проблеми и във Формула 1

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Чете се за: 03:37 мин.
Формула 1
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Журналистът даде интеревю за БНТ.

Якопо Рава
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Българският пилот Никола Цолов е изпълнил изискванията за Суперлиценз за Формула 1, съобщава журналистът Якопо Рава, който проследи на живо тестовия ден на Ред Бул на италианската писта в Имола. Рава говори пред БНТ, като сподели още любопитни детайли около талантливия български пилот.

Какво Ви направи най-силно впечатление от Никола Цолов днес в Имола?
Ами, мисля, че преди всичко начинът, по който той флиртува с границата на възможностите, без никога да я прекрачва. Често беше наистино много близо до границата на завоите, но не допусна нито веднъж грешка. Беше много бърз. Първоначално имах известни съмнения, относно постоянството му, но той ми показа, че е супер постоянен, така че да - днес не видях никакви слабости в карането му.

Днешният тест беше важна стъпка за Никола към получаването на Суперлиценз. Как бихте оценили представянето му по отношение на скоростта и постоянството?
Той записа много интересни времена. Най-бързото беше 1:17 минути, което е наистина добро време. Що се отнася до постоянството, той всъщност току що завърши дългия стинт, правейки около десет обиколки, всички за 1:22 минути. Така, че той наистина може много.

Как бихте сравнили представянета на Цолов днес с това на Линдблад?
Ами, те направиха тестваха две различви неща, така че не могат да бъдат сравнявани. Но ако го сравним с това, което Линдблад направи миналата година, Никола е много по- зрял и по- постоянен. Вече изглежда, че е намерил правилната работа с автомобила и на пистата.

Ако Никола получи Суперлиценз, той може да получи възможност да замени Лиъм Лоусън в свободна тренировка за Racing Bulls по- късно през сезона. Очаквате ли отборът да му даде този шанс?
Трудно е да се каже, но Никола е много впечатляващ, така че рано или късно ще получи своя шанс.

След това, което видяхте днес, според Вас готов ли е Никола за първата си официлана свободна тренировка във Формула 1 или все още му е необходимо повече време и допълнителен опит?
Смятам, че за FP1 е напълно готов. За цял сезон във Формула 1 не съм сигурен - смятам обаче, че би се представил добре.

Цолов в момента е лидер в шампионата на Формула 2. След видяното днес смятате ли, че той има необходимите качествата както да спечели титлата тази година, така и да направи следващата крачка към Формула 1?
Да, мисля, че той е фаворитът за спечелването на титлата, тай като Campos Racing са много силни тази година. Така че те той ще става все по-добър и няма да има никакви проблеми и във Формула 1.

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