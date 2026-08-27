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САЩ искат Европа да харчи още повече за отбрана

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Заместникът на Хегсет на визита в централата на НАТО

Снимка: БТА
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Европа е постигнала напредък в поемането на отговорност за собствената си отбрана, но той не е достатъчен и трябва да се направи още. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на отбраната на Съединените щати Елбрижд Колби в Брюксел.

В щабквартирата на НАТО той се срещна с генералния секретар на Алианса Марк Рюте и води разговори с посланиците на страните от организацията, за потенциалното намаляване на американски войски в Европа. Американският заместник-военен министър Колби похвали Полша, Германия и Нидерландия за инвестиции в отбрана. Двамата с Рюте и Колби не коментираха изненадващото посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, по-рано тази седмица. Според американски медии, Вашингтон разполага с разузнавателни данни за подготвяни руски провокации към държави от НАТО и е предупредил Москва - да се въздържа от подобни действия.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Вие въведохте определението - НАТО 3.0, което ние сега всички използваме. Това означава силна Европа и силна Канада в едно силно НАТО. И това сега се случва. В сравнение с 2025 съюзниците са похарчили допълнително 139 милиарда долара за отбрана.”

Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната на САЩ: „Трябва да се движим напред и да ускорим това, което сега се случва. А след това да се разгледа и стратегическата позиция на американските сили в Европа. Очевидно Европа остава от критичен интерес за Съединените щати – дори когато даваме приоритет на Западното полукълбо, но трябва да адаптираме нашето сътрудничество и да го направим годно за бъдещето.”

#завестник на Хегсет #за отбрана #харчи повече #САЩ #Европа

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