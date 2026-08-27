САЩ искат Европа да харчи още повече за отбрана

Европа е постигнала напредък в поемането на отговорност за собствената си отбрана, но той не е достатъчен и трябва да се направи още. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на отбраната на Съединените щати Елбрижд Колби в Брюксел.

В щабквартирата на НАТО той се срещна с генералния секретар на Алианса Марк Рюте и води разговори с посланиците на страните от организацията, за потенциалното намаляване на американски войски в Европа. Американският заместник-военен министър Колби похвали Полша, Германия и Нидерландия за инвестиции в отбрана. Двамата с Рюте и Колби не коментираха изненадващото посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, по-рано тази седмица. Според американски медии, Вашингтон разполага с разузнавателни данни за подготвяни руски провокации към държави от НАТО и е предупредил Москва - да се въздържа от подобни действия.