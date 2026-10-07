Постижения, свързани със структурата на молекулите, донесе Нобелова награда на Анри Каган и Кенсо Соаи

Французинът Анри Б. Каган и японецът Кенсо Соаи спечелиха Нобеловата награда по химия за откритието си на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез, съобщи Шведската кралска академия на науките на пресконференция.

Каган работи в университета Париж-юг в предградието Орсе, а Соаи е от Токийския университет.

Наградата тази година възлиза на 12 милиона шведски крони (около 1,2 милиона долара) и се поделя между получателите.

Миналата година трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия за разработването на нови молекулни структури, които могат да улавят огромни количества газ в себе си, полагайки основите за потенциално извличане на парникови газове от атмосферата или събиране на влага от пустинни среди.

Тазгодишните награди започнаха с Нобеловата награда за медицина, връчена в понеделник на трима учени, чиято работа доведе до създаването на инструмент, който използва светлина, за да помогне за разкриването на начина, по който работи мозъкът.

Наградата за физика, връчена във вторник, призна усилията на един учен да разгадае тайните на рядка група неутрино.

Наградата за литература ще бъде връчена в четвъртък.

След връчването на наградата за мир в петък, в понеделник ще бъде обявена Нобеловата награда за икономика.