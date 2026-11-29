Пуйка, макарони със сирене и картофено пюре, но и растения, отгледани в Космоса, са част от празничното меню на астронавтите на Международната космическа станция (МКС) за Деня на благодарността.

Във видеоклип, публикуван от НАСА, астронавтът Анил Менън показа растенията, които екипажът отглежда на борда на станцията. Той разказа, че ще използва част от тях за празничното си ястие, като ги комбинира с тортила, малко паста и лют сос.

„Нуждаем се от растения, за да оцелеем, докато изграждаме базата си на Луната, а когато се отправим към Марс, ще трябва сами да си осигуряваме храната. Именно това правим и на този Ден на благодарността“, каза Менън, който се беше подготвил за случая с готварска шапка.

Джесика Уоткинс от НАСА също показа какво ще има на празничната трапеза – печена пуйка, макарони със сирене, картофено пюре и захаросани сладки картофи. Всички ястия са в специални опаковки за консумация в Космоса.

Канадският астронавт Джошуа Кътрик пък ще комбинира ориз с растения, отгледани на станцията. Той предпочита да ги яде сурови, защото му напомнят за Земята, за която копнее.

Астронавтите отбелязват празника заедно, като обикновено имат почивен ден. Традицията им помага да поддържат близостта помежду си и да се справят с раздялата със семействата и приятелите си.

Тази година празникът е особено емоционален за Кътрик. Само дни преди Деня на благодарността Канадската космическа агенция съобщи, че съпругата му е родила третото им дете.

Дилейни, Кътрик и Уоткинс са част от мисията Crew-13 на „Спейс Екс“, пристигнала на МКС на 1 октомври. Заедно с тях на борда са Анил Менън, руският космонавт Сергей Тетерятников и космонавтите Пьотър Дубров и Анна Кикина.