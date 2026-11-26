След откриването през 2022 г. на бледи свръхмасивни черни дупки, наречени „малки червени точки“ (LRDs), в ранната Вселена, международен екип от изследователи е установил наличието на най-отдалечената такава структура досега. Това съобщава Phys.org, позовавайки се на ново проучване, публикувано в специализирано списание .

Учените смятат, че свръхмасивни черни дупки се намират в центровете на много галактики в съвременната Вселена. Те са неизмеримо по-масивни от обикновените черни дупки, които се образуват при загиването на масивни звезди. Такива гигантски обекти са засичани дори когато Вселената е била на 700 до 800 милиона години, или преди около 13–13,1 милиарда години. Как са успели да се формират за толкова кратък период след Големия взрив, остава една от големите загадки на съвременната астрономия.

Откакто космическият телескоп „Джеймс Уеб“ започна да открива „малки червени точки“ в ранната Вселена, изследователите ги изучават подробно, тъй като те може да съдържат ключа към разгадаването на тази мистерия.

Според някои теории черните дупки, от които впоследствие са се развили свръхмасивните, може да са се формирали още 500 милиона години след Големия взрив. Досега обаче всички открити „малки червени точки“ са съществували между 600 милиона и 1,5 милиарда години след раждането на Вселената.

Екип, ръководен от Такуми Танака от Института по физика и математика на Вселената „Кавли“ към Токийския университет, с участието на професор Джон Силвърман, е анализирал инфрачервени изображения с висока разделителна способност. Данните са получени в рамките на мащабната наблюдателна програма COSMOS-Web на телескопа „Джеймс Уеб“.

Основното предизвикателство пред учените било да идентифицират „малки червени точки“ от най-ранния период на Вселената. Инструментите на „Джеймс Уеб“ могат да наблюдават астрономически обекти при дължини на вълната между 0,6 и 5 микрометра. Светлината от търсените обекти обаче е била изместена към много по-големи дължини на вълната заради разширяването на Вселената.

Затова екипът разработил нов метод, който комбинира данни от два инструмента на борда на телескопа – NIRCam (камера за близка инфрачервена светлина) и MIRI (инструмент за средна инфрачервена светлина). С негова помощ учените идентифицирали CW-LRD-z10 – вероятен кандидат за „малка червена точка“, съществувал приблизително 400–500 милиона години след Големия взрив. Обектът е изключително компактен и притежава характерния червен цвят на този клас обекти, пише изданието.

За да потвърдят, че разстоянието до него е изчислено правилно, изследователите извършили допълнителни спектроскопски наблюдения на CW-LRD-z10. Те показали, че обектът има спектър, сходен с този на други, по-рано открити „малки червени точки“. Според учените това потвърждава, че CW-LRD-z10 е най-отдалеченият представител на този клас обекти, откриван досега, отбелязва Phys.org.