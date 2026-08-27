Битката за бюджета на ЕС: Богатите държави от блока искат драстично намаляване на еврофондовете

Преговорите за следващия многогодишен бюджет на ЕС навлизат в решителна фаза. Германия и още пет от най-богатите държави в ЕС призоваха за драстични съкращения на бъдещите европейските фондове. Подобна стъпка ще съкрати значително и финансирането, което България получава от европейския бюджет. Съвместната позиция на богатите държави идва на фона на обиколката на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в европейските столици. Коща се опитва да намери компромис между държавите за бюджета.

Германският канцлер Фридрих Мерц посрещна днес в Берлин лидерите на Австрия, Дания и Финландия, а през видеовръзка се включиха и премиерите на Нидерлания и Швеция. Богатите държави не са доволни от предложенията на Еврокомисията за бюджета на блока от 2028 до 2034 година в размер на два трилиона евро. “Не сме стиснати, но не сме склонни да плащаме”, категоричен е Мерц. Шестте държави заедно финансират около 40 процента от бюджета на блока и предоставят 70 процента от цялата европейска помощ за Украйна.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: “Реализмът означава, че бюджетът на ЕС трябва да остане финансово поносим. Настоящите предложения предвиждат увеличение до 60%. В момент, когато всички държави-членки консолидират публичните си финанси, това е просто непосилно.“

Според Мерц предложената сума трябва да бъде намалена „с няколкостотин милиарда евро“, а съкращения трябва да засегнат всички области.

Кристиан Щокер, канцлер на Австрия: "Ако в Австрия увеличим националния бюджет с 60%, смятам, че Европейската комисия би била много заинтересована от това. Ето защо не мога да обясня на хората в Австрия, че докато съкращаваме бюджета си у дома, в Брюксел обсъждаме най-големия бюджет в историята в блока.“ Петери Орпо, премиер на Финландия: “Много държави-членки вземат трудни решения за балансиране на националните си бюджети. Същата реалност трябва да бъде призната и на европейско ниво. Ето защо сега трябва да поставим конкретни цифри на масата и да придвижим преговорите напред. Не бива да оставяме трудните решения за самия край."

Богатите държави са против запазването на досегашните размери на средствата за селско стопанство и кохезия, които досега представляваха две трети от общия бюджет. Според тях акцентът трябва да бъде върху конкурентоспособността, отбраната и охраната на външните граници.

Мете Фредериксен, министър-председател на Дания: „Русия ни заплашва и ни поставя на изпитание. Свидетели сме на хибридни атаки в цяла Европа почти ежедневно. Трябва да се превъоръжим и да продължим непоколебимата си подкрепа за Украйна, повече оръжия, повече боеприпаси, а също така трябва да гарантираме сигурността на границите си.“

Богатите страни в ЕС са против увеличаването на националните вноски и вземането на нови съвместни заеми. Според тях зачитането на общите ценности и върховенството на закона са основни условие за достъп до всяко европейско финансиране.