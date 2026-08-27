Имало е заглушаване, но заглушителят липсва: Какво установи прокуратурата?

Заглушителят от аферата в "Драгалевци", в която се спряга името на дясната ръка на Таки Размиг Чакърян – Ами, липсва и се издирва. Това заявиха от Софийската районна прокуратура. Оттам заявиха, че заглушаване на сигнала е имало, но в момента на акцията при претърсването на ДАНС и МВР устройството не е открито.

Оперативните действия са започнали в късния следобед на 21 август. Тогава службите са установили смущаване на GPS сигнала в района. При последвалите претърсвания са открити кабели, акумулатори и поставки, но без електронни устройства в тях.

Александра Стефанова, говорител на Софийска районна прокуратура: "По предварителните данни , които се сочат и с оглед техническите устройства, които са приобщени не може да бъде направен извод, че е налице по делото като веществено доказателство заглушително устройство."

Наблюдаващият прокурор е разпоредил предполагаемият заглушител, за който службите са имали данни, да бъде издирен и иззет. Установено е, че когато разследващите започват акцията, заглушителят вече не е работил.

Александра Стефанова, говорител на Софийска районна прокуратура: "Оперативните действия, които предхождат образуването на досъдебното производство заключават, че такъв сигнал е нарушен, но в периода на заглушаването и образуването на досъдебното производство този сигнал е възстановен."

Предстоят множество разпити - включително и на Размиг Чакърян – по прякор Ами.

Александра Стефанова, говорител на Софийска районна прокуратура: "Лицата, които са посочени в публичното пространство, всичките са посочени като свързани лица, включително и по делото и изрично са постановени от наблюдаващия прокурор да бъдат установени и разпитани."

По делото са назначени пет експертизи. Все още не е установен произходът на откритите кабели и акумулатори.