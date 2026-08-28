Почина норвежкият крал Харалд V. 89-годишният монарх беше най-възрастния държаване глава в Европа.

Той беше хоспитализиран в понеделник миналата седмица заради усложнения, свързани със заболяване на кръвта, което кара червените кръвни клетки се разрушават твърде бързо. Кралският двор съобщи за кончината на монарха в изявление. В знак на траур, знамената на сградата на двореца в Осло бяха свалени наполовина. От вчера, когато състоянието на монарха се влоши, стотици норвежци се събраха на бдение пред двореца, оставяйки там много цветя, свещи и послания за краля.