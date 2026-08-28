БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 28.08.2026 г., 09:10 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 28.08.2026 г., 09:10 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина Ратко Младич
1
Почина Ратко Младич
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в Непал
2
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в...
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
3
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
Бирата - вредна за здравето?
4
Бирата - вредна за здравето?
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита
5
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за...
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
6
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 27.08.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 27.08.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 27.08.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 27.08.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 27.08.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 27.08.2026 г., 09:10 ч.
Спортни новини 26.08.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 26.08.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 26.08.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 26.08.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 26.08.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 26.08.2026 г., 09:10 ч.

Водещи новини

Нивото на река Дунав се повиши в голяма част от българския участък
Нивото на река Дунав се повиши в голяма част от българския участък
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия 2027“ Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия 2027“
Чете се за: 06:30 мин.
Общество
Расте броят на жертвите в Непал, спасителите се опасяват от нови наводнения Расте броят на жертвите в Непал, спасителите се опасяват от нови наводнения
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Почина норвежкият крал Харалд V Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Стоянка Балова, ЦИК: Ремонтът на машините за президентските избори...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
НА ЖИВО: Редовен парламентарен контрол - министри отговарят на...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Заради ремонт и профилактика: Хиляди домакинства остават без топла...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
БЧК оказва подкрепа на пострадалите от наводненията в Струмяни
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ