Митниците във Варна задържаха над 5500 недекларирани стоки и 150 фалшиви артикула

Митническите служители във Варна задържаха над 5300 недекларирани стоки за бита и 150 артикула, за които има съмнение за нарушение на права върху интелектуалната собственост. Стоките са открити при проверка на контейнер, пристигнал по море от Китай.

Сред недекларираните стоки са тенджери, тигани, легла за домашни любимци и стелки за автомобили. Част от задържаните артикули са предназначени за автомобили, включително калъфи за волани.

Проверката е извършена след предварителен анализ на риска.

Дафина Николова, държавен инспектор в ТД „Митници“ – Варна: „По случая е извършена щателна митническа проверка на контейнер, пристигащ от Китай. След извършен предварителен анализ на риска сме осъществили пълно изброяване на стоките, като в хода на проверката установихме 5500 артикула, неописани в документите. Съответно част от тях, 150 броя, са артикули, които нарушават правата на интелектуална собственост и Регламент 608. Уведомени са маркопритежателите и техните представители. След като ни бъде потвърдено, предстои тяхното унищожаване.“

Сред стоките със съмнение за нарушение на интелектуална собственост са артикули за автомобили и калъфи за волани.

За недекларираните стоки ще бъде започнато административно-наказателно производство. Те могат да бъдат продадени или унищожени в зависимост от последващото решение.

Таня Николаева, ТД „Митници“ – Варна: „ По отношение на тях се предприемат административно-наказателни мерки. Тоест ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение и след това вече се пристъпва съответно към тяхната продажба или унищожаване. Зависи вече как ще продължат нещата нататък.“

От началото на юни митническите служители във Варна са установили десетки хиляди артикули със съмнения за нарушение на права върху интелектуалната собственост, както и голямо количество недекларирани стоки.

Таня Николаева, ТД „Митници“ – Варна: „От началото на месец юни има над 83 хиляди артикула, които са със съмнение за нарушаване правата върху интелектуалната собственост и над 75 хиляди артикула, които са контрабандни стоки. 4500 метра плат, които също са контрабандни стоки. Освен това имаме няколко акта за митническа измама на стойност от над 100 хиляди евро избегнати държавни вземания. И на летище Варна имаме два акта за валутни нарушения на стойност над 50 хиляди евро.“

Най-често задържаните стоки са предназначени за бита, като сред тях има текстил, обувки, пердета, шалове, дрехи и играчки.

Вижте повече в прякото включване на Петър Дойкински