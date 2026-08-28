Шест месеца война в Иран: Застой в преговорите и пауза в ударите

6 месеца от началото на конфликта между САЩ и Иран, който започна на 28 февруари със съвместни израело-американски удари по цели в Иран.



В началото на операцията американският президент прогнозира, че тя ще приключи в рамките на "четири до шест" седмици. Сега - Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не преговаря с Техеран, а разчита на икономическия натиск от наскоро обявените нови санкции. Вчера говорителката на Белия дом Карълайн Левит коментира, че икономическата кампания ще продължи, докато Иран не реши да преговаря по смислен начин.

Вчера катарският премиер посети Техеран. Висш ирански представител заяви в телевизионно интервю, че по искане на посредниците Техеран подготвя списък с условията си за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран е в преговори с Оман за отваряне на коридор за преминаване на търговски кораби през протока.