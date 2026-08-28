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Слънчево, на места с валежи в последния ден от работната седмица

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С умерен, в източните райони - временно силен вятър от север-североизток ще нахлува по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 23° и 34°, в София – около 29°.

Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над Североизточна България ще намалее и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В Югозападна България през целия ден ще бъде слънчево.

По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

По-значителна ще бъде облачността над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Родопите, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Предимно слънчево ще бъде над планинските масиви на Югозападна България. Ще духа умерен, а по най-високите части - силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

В събота минималните температури ще бъдат необичайно ниски за това време от годината, а денят на много места ще започне с мъгли и ниска длоеста облачност. През деня ще бъде предимно слънчево, а максималните температури ще тръгнат нагоре.

В неделя в по-голямата част от страната ще бъде слънчево и горещо. Изолирани следобедни превалявания ще има в Западна България.

През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време с максималните температури в повечето места между 31° и 36°, по Черноморието, където ще остане ветровито – от 28° до 30°. Повече облаци и превалявания ще има след обяд главно над планинските райони.

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