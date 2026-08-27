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Пожар изпепели 50 декара сухи треви в индустриална зона в Асеновград

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овладян пожарът асеновград остават пожарни екипа
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Голям пожар пламна в индустриална зона „Север“ в Асеновград. Изгорели са около 50 декара сухи треви, а огънят е засегнал частни имоти и дворове на фирми.

Пламъците са избухнали в близост до два завода. Сигналът на телефон 112 е подала жена, която видяла как пожарът се разраства бързо и се изплашила.

На място са изпратени 10 пожарни екипа от Пловдив.

Пожарът вече е овладян, но огнеборци остават на място заради локалните огнища. Екипите ще дежурят, докато те бъдат напълно потушени.

По предварителни данни вероятната причина за пожара е необезопасен строеж на хале. Предполага се, че огънят е тръгнал от искра при извършване на строителни дейности.

Обитателите на имотите в близост също са се включили в гасенето.

#Асеновград #пожар

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