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Захлаждане в петък, слънчево и горещо през уикенда

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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Райони с валежи и гръмотевици имаше и днес. Такива ще има и утре, но през почивните дни ще бъде слънчево, а в неделя – и горещо.

Слънчево и горещо ще бъде и през първата половина на новата седмица. Преди това утре предстои захлаждане.

С умерен, в източните райони – временно силен вятър от север-североизток ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат от 23° в Североизточна до 34° в Югозападна България, в София – около 29°.

Валежи и гръмотевици ще има главно в централните и югоизточните части на страната.

По Черноморието ще превалява преди обяд, главно по южното крайбрежие. В следобедните часове ще бъде слънчево, с максимални температури между 23° и 26°.

Ще духа умерен и силен северен вятър. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, с височина на вълните над метър.

Ще вали и в планините, с изключение на масивите от Югозападна България. Вятърът ще бъде умерен, по най-високите части – силен, от север-северозапад.

Ветровито ще бъде и в източните райони на Балканите, където също ще има превалявания. В останалата част от полуострова ще бъде слънчево, а в западните части – много горещо.

Слънчево и горещо ще бъде утре и на Апенините. В Югозападна Франция и по-голямата част от Пиринеите също ще бъде слънчево, но хладно за сезона. Валежи от дъжд ще има в Северозападна Европа.

Ще превалява и в Германия, и на Скандинавския полуостров.

У нас в събота вятърът ще стихне, а минималните температури ще бъдат необичайно ниски за края на месец август. През деня ще бъде предимно слънчево и ще започне затопляне.

В неделя отново ще бъде горещо, а превалявания и гръмотевици се очакват само в Западна България. През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време, с изолирани превалявания главно в планинските райони.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, по Черноморието, където ще остане ветровито – от 28° до 30°.

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