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Мета постигна споразумение по мегаделото за пристрастяването на деца към социалните мрежи

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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мета постигна споразумение мегаделото пристрастяването деца социалните мрежи
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Родители и анализатори приветстваха извънсъдебното споразумение на Мета, компанията майка на Фейсбук и Инстаграм, по мегаделото за пристрастяването на деца към социалните мрежи. В следващите 10 години, технологичният гигант ще изплати 18 милиарда долара на 29-те щата, завели иска. Победа за родителите, изправили се срещу Мета, но стъпка към структурни реформи на социалните мрежи.

Виктория Хинкс, ищец: „Тук съм, защото не искам нейните кратки 16 години да са били напразни. Усещането ми е, че днес най-накрая нещо беше направено. Надявам се, че това не е само цената на правенето на бизнес. Но те умишлено вредят на децата и особено на крехката психика на тийнейджърките."

Виктория Хинкс е майка на 16 годишната Александра и ищец по делото. Момичето отнело живота си след хранително разстройство и прекомерна употреба на социални платформи. 5 дни - толкова продължи мегаделото на 29 щата - или около 2/3 от Съединените щати срещу Мета. Обвинението - социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, са били вредни за подрастващите потребители, Мета е знаела това и не е променила алгоритмите. От компанията се съгласиха на извънсъдебно споразумение, но не признават вина.

Ставрос Гадинис, преподавател по право в Бъркли: „Ищците всъщност постигнаха много от това, което искаха: като времеви ограничения за младежите, които използват платформата, удовлетворени бяха и други искания. Но те спечелиха и още нещо много важно, а именно независим одитор, трета страна, която да гарантира, че тези промени ще се случат.“

Непълнолетните ще имат право да ползват социалните мрежи до два часа дневно, а профилите ще бъдат блокирани от полунощ до 06.00 часа сутринта.

Ставрос Гадинис, преподавател по право в Бъркли: „Споразумението показва промяна в стратегията на Meta - компанията вече възприема идеята, че трябва да направи повече. Те са лидер в индустрията, прокарват структурни реформи и искат други компании да последват примера им.“

Брюксел чака предложенията на Мета за защита на децата тук, каза говорител на Евросъюза.

Томас Рение, говорител на ЕС: „Ние сме в непрекъснат контакт с МЕТА, за да предложим еднакво добра защита на нашите деца тук, в Европейския съюз. Така че работата продължава."

18 милиарда долара за 10 години не са много пари за компания като Мета. Мерките може и да са закъснели, но могат да доведат до цялостна промяна и в другите социални мрежи.

#към социалните мрежи #пристрастяване на деца #мегадело #Мета #споразумение

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