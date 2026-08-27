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Почина Ратко Младич: Бившият командир на босненските сърби излежаваше доживотна присъда в Хага

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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В затвора в Хага почина бившият командир на босненските сърби Ратко Младич. Известен още като „касапина от Босна" заради геноцида в Сребреница, той излежаваше доживотна присъда за военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Малко преди смъртта му, съдът отхвърли искането му за предсрочно освобождаване по хуманитарни причини.

Ратко Младич, бивш командир на босненските сърби: „Отиваме право в Братунац! Право към Поточари!“

Кадрите са от юли 1995-та. Ратко Младич води босненските сръбски сили. Поточари е южно Сребреница, в зоната, защитена нидерландски „сини каски". За няколко дни обаче силите на Младич избиват там над 8 000 мюсюлмани – мъже и момчета. Международният трибунал за бивша Югославия определи престъплението като геноцид. Издадена е заповед за ареста на генерала. Той се укрива в Сърбия чак до 2011-та, когато е арестуван.

Лорел Бейг, прокурор: „Младич ръководеше операцията в Сребреница. С право заключихме, че той е отговорен за тези престъпления.“

Подсъдимият отрича да има вина.

Ратко Младич, бивш командир на босненските сърби: „Бях и все още съм мишена на НАТО и, моля, не се обиждайте, ако кажа, че този трибунал, за който имам много, много лошо мнение, е рожба на западните сили.“

През 2017-та Младич е осъден на доживотен затвор за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, присъда, която той обжалва през 2020-та. Прекара 15 години в затвора в Хага, където получи няколко инфаркта и почина днес на 84 години. През 2024-та ООН обяви 11–ти юли за ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница.

#босненски сърби #бивш командир #Радко Младич #Хага #почина #доживотна присъда

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