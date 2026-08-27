660 евро минимална заплата през 2027г.: Вдигат максималния осигурителен доход на 2400 евро

40 евро увеличение на минималната заплата от 1 януари е заложено в указанията на Министерството на финансите за подготовка на бюджета. Там е разписана и прогноза за следващите 3 години. Методи Методиев е домакин на Общински футболен клуб във Видин от 16 години. Получава минимална заплата. Казва, че увеличение от 40 евро догодина не е достатъчно.

Методи Методиев: „Стандартът стана много скъп. Но в сравнение сега с тези 610 малко по-добре ще бъдем, ако не се пипат цените и така нататък.“ БНТ: „С тези 40 евро какво бихте направили?“ - „Ще си покрия нуждите и друго нищо.“

Новият механизъм за минималната заплата трябва да бъде гласуван от министрите и депутатите. Той предвижда синдикати и работодатели да преговарят за размера на най-ниското възнаграждение в определени граници. Диапазонът сега е от 620 до близо 673 евро. Крайното решение ще вземе правителството.

Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“: „Препъни камъни имаме в това, че вече се публикуваха намеренията на правителството. Те са публикували за 3 години за увеличението на МРЗ с по 20 евро и третата година с 30, което няма как да не ни напряга.“ Мария Минчева, заместник-председател на БСК: „Отсега не може да се посочи число нито за 2028-ма, нито за 2029-та. Числото 660 евро е по средата между това, което искат работодателите, и това, което настояват синдикатите. Вероятно това е числото, което е реалистично за покриване от страна на бюджета.“

Предвижда се максималният осигурителен доход догодина да се увеличи на 2400 евро.

Мария Минчева, заместник-председател на БСК: „Доста рязък скок в рамките на няколко месеца. От 1 септември се увеличава и след това от 1 януари пак се увеличава. Така че подобно нещо е приемливо от 1 януари.“ Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“: „В Закона е записано, че максималната пенсия трябва да бъде три пъти по-малка от МОД. Ако вземе сегашната база, би трябвало това съотношение да бъде възстановено чрез увеличаването на МОД.“

Бизнесът и синдикатите са на различни позиции и за намеренията на правителството да увеличи тежестта на година осигурителен стаж в пенсионната формула.

Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“: „В този момент в пенсия излизат тези хора, чийто стаж мина през 90-те години, където има страшно много дупки. И тези хора, заради отсъствието на осигуровки в този период, ще бъдат двойно наказани. Защото при преизчислението на пенсиите няма да има какво да се изчислява.“ Мария Минчева, заместник-председател на БСК: „За тях трябва да се мисли извън тази система. Целеви мерки специално за тези групи хора, които са поставени по някаква причина в по-неблагоприятно положение. Но това не означава, че спрямо тази мярка ние трябва да равняваме всички мерки. Трябва да се стъпва на базата на принципи и да знаем какво искаме да постигнем.“

Премиерът заяви, че не се предвижда увеличение на осигуровки през следващата година. Още не е ясно какви мерки за ограничаване на недостига в бюджета на Държавното обществено осигуряване ще предложи правителството.