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Празници на изкуствата „Аполония“: Фестивалът ще продължи до 6 септември

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Снимка: БТА
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42-рото издание на „Аполония“ започва днес в Созопол. Фестивалът ще продължи до 6 септември с богата концертна програма, литературни, театрални и филмови събития.

Откриването вече започна. „Кръстопът на култури“ се нарича откриващият концерт-спектакъл, който публиката ще види тази вечер.

Ще бъде обявен и носителят на наградата „Аполон Токсофорос“ – наградата на Фондация „Аполония“ за изключителен принос към българската култура и представянето ѝ зад граница.

Евтим Милошев, министър на културата: "Общуването с изкуството и с творчеството безспорно е най-силният порив на човешкия дух. Свободата на човешкия дух. И какво по-добро място за българската култура от Созопол в края на лятото. Това е емблематично място. Това е фестивал, който се случва за 42-и път. И съм щастлив, че Министерството на културата стои твърдо зад фестивала на изкуствата „Аполония“."

Снимка: БТА

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Значението на фестивала „Аполония“ е огромно за българската култура и аз се радвам, че БНТ за поредна година е един от основните партньори, медиен партньор на „Аполония“. Много се радвам на това, което виждам тук. Духът на Созопол, както винаги и както всяка година на „Аполония“, тук е прекрасено."

Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на Фондация „Аполония“: "Тази година откриваме с концерт на Нина Николина и ансамбъл „Тракия“. Ще бъде изненадващо, красиво и много разнообразно. Нещо, което досега не сме правили. Тази година наградата „Аполон Токсофорос“ ще получи Светлин Русев – един изумителен и талантлив български цигулар, който представя нашето изкуство навсякъде по света. Той ще бъде тук на 2 септември заедно с Оркестъра на концертмайсторите и тогава ще получи наградата. Тази вечер аз само ще го обявя."

„Аполония“ започва с над 70 събития. Фестивалът продължава до 6 септември.

Вижте повече в прякото включване на Александра Гюзелева.

#"Аполония" #Созопол #фестивал

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