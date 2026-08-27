След голямо гражданско недоволство в Елин Пелин: Няма да има инсталация за изгаряне на RDF отпадъци

След голямото гражданско недоволство общинските съветници в Елин Пелин с пълно мнозинство отхвърлиха предложението за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF отпадъци в землището на Равно поле. По време на заседанието пред сградата на общината отново се провеждаше протест. Недоволните граждани посрещнаха с аплодисменти новината, че инсинератор няма да се строи. Проблемите с боклука там обаче остават на дневен ред.

Още преди началото на заседанието пред общината в Елин Пелин започна протест. Събралите се граждани отново се обявиха категорично против изграждането на инсинератор.

Боряна Перушинска: "Как да не се притеснявам? Това е моят живот, това е вашият живот. За пари ли говорим или а здраве?" Петър Гицлайка: "200 000 тона боклук годишно къде ще отидат?"

Недоволството от площада се пренесе и вътре в залата. Общински съветници, кметове и граждани говориха против проекта повече от час.

Григор Господинов, кмет на село „Равно поле“: "Селото, мога да кажа – слабо казано, не е спало, откакто това нещо се разчу." Борис Бонев, общински съветник от София: "Мога да ви гарантирам, че ако се вземе положително решение и точката не се отхвърли директно, това ще предизвика последващо недоволство и в Столичната."

18 от 18 присъстващи общински съветници гласуваха против инвестиционното намерение. Протестиращите посрещнаха новината с аплодисменти.

Вяра Младенова, организатор на протеста: "Много се радвам, че общинският съвет приоритизира интереса на гражданите и че чуха населението."

Сега обаче ще трябва да се търси ново решение за справяне със задаващата се криза с боклука в региона.

Двете общини Горна Малина и Елин Пелин изхвърлят отпадъците си ето на това депо. То е въведено в експлоатация през 2003-та година. Към днешна дата капацитетът му е дори надхвърлен.

Николай Плещов, зам.-кмет на Елин Пелин: "Тази технология към момента на изграждането може и да е била ефективна, но към момента не е, така че трябва наистина да се търсят новите технологии, доказани със своя благоприятен ефект."

Около депото са се образували и незаконни сметища. В Елин Пелин сега предвиждат повече кампании за ползите от разделното събиране. Обмисля се и кое да бъде първото населено място, което от догодина да премине на метода „Замърсителят плаща“.



