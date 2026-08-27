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Докладът на СЕМ за 2025г.: Инспекторите са проследили над 30 хиляди часа линейно съдържание

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Парламентарната комисия по култура и медии прие днес доклада на СЕМ за изминалата 2025-та година. Регулаторът отчете, че инспекторите му са проследили над 30 хиляди часа линейно съдържание, в това число - 2 232 часа наблюдение на обществената телевизия.

От СЕМ посочиха, че са извършили и 90 фокусирани наблюдения върху теми, поляризиращи обществото като еврото в България, конфликтът Израел-Иран, домовете за стари хора, които бяха наречени „къщи на ужасите" и протестите в края на миналата година. От Регулатора отбелязаха и проведения конкурс за нов генерален директор на БНТ, избраният нов Управителен съвет и приключилата сага с дългия мандат на предишния директор.

Габриела Наплатанова, председател на СЕМ: „Ние наблюдаваме една възходяща тенденция в доверието на аудиторията и към двете обществени медии. БНТ ни зарадва с изключително интересни събития, които се радват на широк обществен интерес. Да не забравяме Джиро ди Италия, Световното първенство по футбол, успехът на Евровизия, това създава едни големи очаквания в българското общество, че БНТ ще продължи да бъде все по-гледана и все така уважавана телевизия, все пак тя е на върха по обществено доверие заедно с БНР.“

Снимка: БТА

#линейно съдържание #30 хиляди часа #доклад на СЕМ #инспектори

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