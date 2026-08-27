БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
9
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
България и еврото
Бизнес
Новини от миналото
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
Новини от миналото
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Григор Димитров се класира за основната схема на US Open
20:28, 27.08.2026
Чете се за: 01:12 мин.
Българин остава в неизвестност след бедствието между...
17:51, 27.08.2026
Чете се за: 00:25 мин.
Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в...
17:19, 27.08.2026
Чете се за: 05:22 мин.
Почина Ратко Младич
15:46, 27.08.2026 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в...
15:13, 27.08.2026
Чете се за: 01:42 мин.
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
12:15, 27.08.2026
Чете се за: 01:55 мин.
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са...
12:06, 27.08.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще...
10:19, 27.08.2026
Чете се за: 04:17 мин.
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес,...
08:46, 27.08.2026
Чете се за: 03:45 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 27.08.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 27.08.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:48, 27.08.2026
Празници на изкуствата „Аполония“: Фестивалът ще...
20:43, 27.08.2026
След голямо гражданско недоволство в Елин Пелин: Няма да има...
20:42, 27.08.2026
Година след потопа в Елените: Кой трябва да се погрижи за...
20:41, 27.08.2026
Мета постигна споразумение по мегаделото за пристрастяването на...
20:40, 27.08.2026
Нивото на Дунав: Нова стратегия за управление на водите на реката
20:37, 27.08.2026
След бедствието в Струмяна: От каква помощ се нуждаят пострадалите?
20:36, 27.08.2026
Почина Ратко Младич: Бившият командир на босненските сърби...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Почина Ратко Младич
2
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите...
3
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в...
4
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
5
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за...
6
Бирата - вредна за здравето?
Реклама
Най-четени
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
4
Проливни дъждове и в сряда
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 27.08.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 27.08.2026 г., 09:10 ч.
09:10, 27.08.2026
Спортни новини 26.08.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 26.08.2026
Спортни новини 26.08.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 26.08.2026
Спортни новини 26.08.2026 г., 09:10 ч.
09:10, 26.08.2026
Спортни новини 25.08.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 25.08.2026
Реклама
Водещи новини
Българин изчезна в Тибет след бедствието, българката от епицентъра...
20:23, 27.08.2026
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
18:03, 27.08.2026
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
18:30, 27.08.2026
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Два пожара в Пиринско се запалиха за часове
18:32, 27.08.2026 (обновена)
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Рекордно скъпи избори за президент. Вотовете за последните 5 години...
17:39, 27.08.2026
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Имало е заглушаване, но заглушителят липсва: Какво установи...
20:07, 27.08.2026
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Почина Ратко Младич
15:41, 27.08.2026 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Празници на изкуствата „Аполония“: Фестивалът ще...
20:48, 27.08.2026
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ