Делян Койчев: Имаше подценяване от наша страна

Треньорът на Амиго Северозапад Делян Койчев коментира пред БНТ победата с 4:1 над Рейнджърс от Андора от предварителните квалификации на Шампионската лига по футзал.

„Беше много по-трудно отколкото очаквахме, аз предупредих момчетата, че съперникът е агресивен, те играят типичен голям футбол, а не футзал – с агресия и единоборства. Предполагах, че ще е трудно, а то беше още по-трудно. Не успяхме да се мотивираме, въпреки предупрежденията от моя страна“, каза пред БНТ треньорът на Амиго Делян Койчев.

Той призна, че е имало и подценяване.

„Винаги има доза подценяване, те паднаха вчера с 0:8. Аз като треньор се опитвам да спра това нещо, но то винаги се получава, малко или много“, добави специалистът.

Койчев коментира и следващия двубой на Амиго в събота срещу Футзал Мед Макс.

„За съжаление, финландският тим е много добре физически, подготвен с млади момчета. Очакваме битка, ще се сбием с тях, ще се сборим и ще се опитаме да победим. Равният не ни устройва. Ние си имаме стил на игра, който не е защитен. В модерния футзал никой не играе дълбока защита. Разчитам на повече желание и хъс“, завърши треньорът на българския шампион.

Цялото интервю с него вижте във видеото!