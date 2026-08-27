Амиго Северозапад с първа победа в квалификациите на Шампионската лига по футзал

Българският шампион Амиго Северозапад записа първа победа в предварителните квалификации на Шампионската лига по футзал. Във втория си мач от група „Н“ на турнира, който се провежда в „Арена Бургас“, българският първенец се наложи с 4:1 над Рейнджърс от Андора.

Амиго започна силно и поведе още в 4-ата минута, когато Цветелин Анжелов се разписа с атрактивен удар от въздуха. Ивелин Кузманов удвои аванса на българския тим в края на първата част след бърза контраатака.

След почивката Рейнджърс успя да намали резултата чрез Марк Фере, който се разписа от пряк свободен удар, и за известно време постави сериозно под напрежение Амиго. Вратарят Христо Павлов обаче се отличи с няколко важни намеси и помогна на българския шампион да запази преднината си.

Амиго реши мача в заключителните минути. Мартин Стойков направи резултата 3:1 след бърза контраатака, а Анжелов оформи крайното 4:1 с далечен удар малко преди сирената.

Така Амиго Северозапад вече има 4 точки след първите два мача, след като на старта завърши 3:3 с молдовския Клик Кишинев. Лидер е финландският Футзал Мед Макс с пълен актив от 6 точки, Клик има 1, а Рейнджърс е без спечелена точка.

В събота Амиго Северозапад ще изиграе решителния си мач за първото място срещу Футзал Мед Макс. Само победителят в групата продължава напред в следващата фаза на турнира.