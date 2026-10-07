Атанас Узунов: Илиян Филипов искаше много да създаде в името на спорта за града

Бившият международен съдия и настоящ общински съветник в Пловдив Атанас Узунов присъства на поклонението пред президента на Ботев Пловдив Илиян Филипов.

53-годишният бизнесмен беше убит на 30 септември след мача между България и Естония от Лигата на нациите.

"Аз представлявам Общинския съвет и Община Пловдив в този момент. Това е човек, който отдаде много на спорта и помагаше доста на общината. Възобнови футболен клуб Ботев. Постара се да направи един стадион, който отговаря на всички стандарти на УЕФА и ФИФА", каза Узунов и добави: