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Атанас Рибарски: Оценката ми за изминалите седем дни е позитивна

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Спорт
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Временният селекционер на националния отбор по футбол говори пред журналисти при завръщането в София.

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Временният селекционер на националния отбор по футбол Атанас Рибарски се надява, че поне до известна степен е оправдал доверието на президента на БФС Георги Иванов и на ръководството с двата мача, в които беше начело. Под негово ръководство националите отстъпиха с 0:3 пред Исландия, а снощи спечелиха с 2:0 като гости на Люксембург в Лигата на нациите.

При завръщането на отбора в София след шестте дни за мачовете за гостуване Рибарски говори пред медиите на Летище „Васил Левски“.

„Мисля, че футболно самочувствие имат достатъчно момчетата, което показват в клубовете си. Може би малко повече настроение. Дано в следващите мачове да се превърне в по-голяма увереност. Оценката ми за изминалите седем дни е позитивна. Конкретно не съм измервал, но искам да изгледам още няколко пъти мачовете и да видя какъв е бил правилният подход, какво е можело да се направи по-добре, за да се знае и от нас какви поуки можем да си извлечем от двата мача“, започна Рибарски.

„Много благодаря на футболистите за оценката, за нас беше изключително важно те да ни приемат като хора, които искат да им помогнат. Защото ние сме хора, които сме в тази ситуация заедно с тях – ще влезем в мачовете с тях и ще излезем с тях. За мене в последните дни доста добре тренираха – те са добри момчета и добри футболисти. И според мене с малко повече подкрепа, ще постигнем резултати и на национално ниво. Да, футболистите са ви изглеждали по-уверени, защото те футболното самочувствие си го имат, а ние им дадохме малко повече увереност. Радвам се, че видях няколко момчета, които със своите лидерски качества поведоха останалите. Беше много важно и да интегрираме хора като Балов в последния мач. Това са много ценни минути за него, а и не само за него, а и за другите млади. Знаете, че съм запознат с момчетата от U19, от U21. Мисля, че може да се направи план как те да получават минути и в първия отбор“, обясни още младият специалист.

Рибарски е временен селекционер за тези изминали два мача, след като пое отбора в движение след оставката на Александър Димитров. В момента няма основен фаворит за поста, като през медиите и общественото внимание преминаха имената на бразилеца Силвниньо и на румънеца Еду Йорданеску.

„Всичко до тук стана много бързо, изненадващо, форсмажорно. Трябваше на момента да реагираме. Тука е мястото да благодаря на ръководството и на Георги Иванов, че ми гласуваха доверие. И се надявам да съм го оправдал до известна степен. Вече – каквото и решение те ще вземат, за мене ще бъде правилно. И ще продължа да стискам палци за националния отбор. Аз самият? За мене това е най-голямата чест, която може да има един човек, упражняващ тази професия – да бъде селекционер на националния отбор. Според мен, по-високо място в йерархията няма“, завърши треньорът.

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#Атанас Рибарски #Български футболен съюз (БФС)

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