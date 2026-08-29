Амиго Северозапад остъпи на Мед Макс в решаващия мач от квалификациите на Шампионската лига по футзал

Българският шампион по футзал Амиго Северозапад допусна тежко поражение с 1:7 от финландския Мед Макс в решаващия мач за първото място в група "H" от предварителните квалификации на Шампионската лига.

Единственото попадение за българския тим реализира Цветелин Добричов в 8-ата минута, за да изравни резултата. С категоричната си победа Мед Макс печели директния сблъсък за върха в групата.

Амиго Северозапад завърши на 3-ата позиция, след като остана с по-лоша голова разлика от Клик Кишинев.