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Амиго Северозапад остъпи на Мед Макс в решаващия мач от квалификациите на Шампионската лига по футзал

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Чете се за: 00:37 мин.
Български футбол
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Шампионът на България не успя да се класира за основната фаза на турнира.

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Снимка: БФС
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Българският шампион по футзал Амиго Северозапад допусна тежко поражение с 1:7 от финландския Мед Макс в решаващия мач за първото място в група "H" от предварителните квалификации на Шампионската лига.

Единственото попадение за българския тим реализира Цветелин Добричов в 8-ата минута, за да изравни резултата. С категоричната си победа Мед Макс печели директния сблъсък за върха в групата.

Амиго Северозапад завърши на 3-ата позиция, след като остана с по-лоша голова разлика от Клик Кишинев.

#Шампионска лига по футзал 2026/2027 #СФК Амиго Северозапад #Амиго Северозапад

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