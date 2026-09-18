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Брентфорд спечели лондонския двубой с Челси с голове след почивката

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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"Пчеличките" отбелязаха три гола след паузата и стигнаха до трите точки.

Брентфорд
Снимка: БТА
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Брентфорд победи Челси с 3:0 в първия мач от 5-ия кръг на Висшата лига. Джейдън Антъни отбеляза първия си гол за победителите.

В хода на първото полувреме на стадион "Брендфорд Къмюнити" в Лондон двата отбора си размениха по два точни удара, но след отлични намеси на Куимин Келъхър и Емилиано Мартинес.

След почивката възпитаниците на Кийт Андрюс заиграха още по-смело в преден план. В 51-ата минута Джейдън Антъни стреля с глава в напречната греда.

Десет минути по-късно лятното попълнение на "пчеличките" поправи грешката си. Полузащитникът даде аванс на тима си с удар с глава от вътрешността на вратарското поле.

В 83-ата минута домакините подпечатаха успеха си. Емилиано Мартинес избу удар на Кевин Шаде, но Игор Тиаго бе точен при добавката.

В добавеното време резервата Фабио Карвальо оформи крайния резултат. Португалецът засече отбита топка на задна греда.

Брентфорд се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 9 точки. Челси се смъкна до 7-ата позиция в подреждането със 7 пункта.

#Брентфорд #Челси

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