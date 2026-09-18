Зинедин Зидан обяви първия си състав като селекционер на Франция

Новият селекционер на националния отбор по футбол на Франция Зинедин Зидан представи дългоочаквания си първи състав за предстоящите мачове от Лигата на нациите, като посочи няколко нови лица, включително централният защитник на Ливърпул Жереми Жаке, който впечатли в дебютния си сезон на „Анфийлд“.

54-годишният Зидан, който помогна на Франция да спечели първата си световна титла на родна земя през 1998 година, се завръща в националния отбор със задачата да превърне последните пропуснати победи в трофеи. Той се радваше на блестяща мениджърска кариера в бившия си клуб Реал Мадрид, водейки испанския отбор до три поредни трофея в Шампионската лига. Подобен успех се очаква и с Франция, която се гордее с едни от най-талантливите футболисти, докато се подготвя за европейското първенство през 2028-а и световното през 2030-а.

"Петлите" спечелиха Мондиал 2018 и завършиха втори след Аржентина на Мондиал 2022, а тази година достигнаха до полуфиналите.

Вратарят Гийом Рестес, защитниците Жаке и Анди Диуф, халфът Лукас Да Куня и нападателят Естебан Лепол са сред играчите, получили първите си повиквателни от Зидан в мъжкия отбор.

Полузащитникът на Реал Мадрид Орелиен Чуамени е сред отсъстващите.

„Много работа свърших от назначаването ми на 28 юли. Просто исках да избера тези 20 полеви играчи и трима вратари“, каза Зидан на пресконференция, цитиран от агенция Ройтерс.

Контузии извадиха от игра някои футболисти, като Уилям Салиба и Тео Ернандес, докато 35-годишния Н'Голо Канте изглежда е пред края на международната си кариера.

Зидан беше назначен за треньор на Франция до световното първенство през 2030-а през юли, наследявайки Дидие Дешан и превръщайки се в третия член на френския отбор, спечелил титлата през 1998-а, който води „сините“. Той ще дебютира в груповата фаза на Лигата на нациите срещу Турция в Измит на 25 септември. След това Франция пътува до Белгия, преди да приеме Италия и Белгия през октомври.