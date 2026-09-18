БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иван Демерджиев: Данните кой е финансирал полетите на...
Чете се за: 06:12 мин.
Посланикът на Република България в Обединените арабски...
Чете се за: 00:35 мин.
Борислав Сандов за обвинението по делото...
Чете се за: 02:37 мин.
Без синя и зелена зона на 22 септември в София
Чете се за: 00:15 мин.
МОН предлага нова роля за зам.-директора: Отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...
Чете се за: 01:37 мин.
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:50 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски се вслуша във феновете и обмисля променяна на цените на билетите за мачовете в Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

В клуба ще обсъдят възможностите за промяна.

Левски фенове
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ръководството на Левски ще удовлетвори искането на феновете на отбора за по-евтини билети за домакинските мачове от Лига Европа.

Първоначално обявените цени за европейските двубои предизвика недоволство сред „синята“ публика. Феновете настояха за по-достъпни цени, а от клуба заявиха, че ще обсъдят възможностите за промяна.

Изявлението на клуба:

Левскари,

Вие сте най-голямата ценност за този клуб, неговият най-голям актив и най-важен коректив. Благодарим още веднъж за невероятната подкрепа в мача със Залцбург, както и през целия сезон. Бъдете сигурни, че ние виждаме и чуваме вашия глас - както когато ни подкрепяте, така и когато справедливо ни критикувате.

Знаем, че животът в България не е лек, още повече пък евтин. Затова другата седмица ръководството на ПФК Левски ще излезе с официална позиция относно ситуацията с билетите. Защото най-важни сте вие и вашата подкрепа.

Сърцето на Левски сте вие. Бъдете сигурни, че слоганът Отбора на народа за нас не е просто думи, а ще се ръководим от него!

Свързани статии:

Феновете на Левски не са доволни от цените на билетите за европейските домакинства
Феновете на Левски не са доволни от цените на билетите за европейските домакинства
Прогнозират цени по 90 евро за билет на Левски – Милан.
Чете се за: 10:30 мин.
#УЕФА Лига Европа 2026/2027

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
1
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи
2
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
3
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две...
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
4
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери
5
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
6
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Футбол

Феновете на Левски не са доволни от цените на билетите за европейските домакинства
Феновете на Левски не са доволни от цените на билетите за европейските домакинства
Кирил Котев: Отсъствието на Десподов и Кръстев не бива да ни служи като оправдание Кирил Котев: Отсъствието на Десподов и Кръстев не бива да ни служи като оправдание
Чете се за: 02:52 мин.
Джеф Щрасер: Първото място ще бъде трудно за постигане, Исландия изглежда е с една степен по-високо Джеф Щрасер: Първото място ще бъде трудно за постигане, Исландия изглежда е с една степен по-високо
Чете се за: 04:30 мин.
Килиан Мбапе сложи край на 20-годишното си партньорство с "Найк“ Килиан Мбапе сложи край на 20-годишното си партньорство с "Найк“
Чете се за: 02:30 мин.
Русия се завръща частично на международната футболна сцена чрез турнир на ФИФА до 15 години Русия се завръща частично на международната футболна сцена чрез турнир на ФИФА до 15 години
Чете се за: 02:40 мин.
Стадион "Локомотив“ вече носи името на Христо Бонев Стадион "Локомотив“ вече носи името на Христо Бонев
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Иван Демерджиев: Данните кой е финансирал полетите на Пеевски идват от малтийските служби
Иван Демерджиев: Данните кой е финансирал полетите на Пеевски идват...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Борислав Сандов пред БНТ: Няма как да се притеснявам за действия, които са изцяло в рамките на закона Борислав Сандов пред БНТ: Няма как да се притеснявам за действия, които са изцяло в рамките на закона
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Държавата срещу скъпите горива: „Инфлационен чек“ от 50 евро за над 550 000 българи (ОБЗОР) Държавата срещу скъпите горива: „Инфлационен чек“ от 50 евро за над 550 000 българи (ОБЗОР)
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
Полети на Пеевски за 5 милиона са платени с пари за мантинели,...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
В навечерието на ключови регионални избори: Тест за Мерц и ще...
Чете се за: 05:22 мин.
По света
Внимание, фентанил: Деца от Пловдив чуха за опасностите от модерния...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
БНТ кани партиите, коалициите и инициативните комитети,...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ