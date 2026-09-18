Левски се вслуша във феновете и обмисля променяна на цените на билетите за мачовете в Лига Европа

Ръководството на Левски ще удовлетвори искането на феновете на отбора за по-евтини билети за домакинските мачове от Лига Европа.

Първоначално обявените цени за европейските двубои предизвика недоволство сред „синята“ публика. Феновете настояха за по-достъпни цени, а от клуба заявиха, че ще обсъдят възможностите за промяна.

Изявлението на клуба:

Левскари,

Вие сте най-голямата ценност за този клуб, неговият най-голям актив и най-важен коректив. Благодарим още веднъж за невероятната подкрепа в мача със Залцбург, както и през целия сезон. Бъдете сигурни, че ние виждаме и чуваме вашия глас - както когато ни подкрепяте, така и когато справедливо ни критикувате.

Знаем, че животът в България не е лек, още повече пък евтин. Затова другата седмица ръководството на ПФК Левски ще излезе с официална позиция относно ситуацията с билетите. Защото най-важни сте вие и вашата подкрепа.

Сърцето на Левски сте вие. Бъдете сигурни, че слоганът Отбора на народа за нас не е просто думи, а ще се ръководим от него!