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Килиан Мбапе сложи край на 20-годишното си партньорство с "Найк“

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Спорт
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Звездата на Реал Мадрид подписа с швейцарската компания "Он“, която се подготвя да навлезе на пазара на футболни обувки

Килиан Мбапе сложи край на 20-годишното си партньорство с "Найк“
Снимка: БГНЕС
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Килиан Мбапе прекрати дългогодишното си партньорство с американския производител на спортна екипировка "Найк“ и подписа договор с швейцарската компания „Он“. Така приключва сътрудничество, продължило 20 години, през които френският нападател се превърна в едно от основните глобални лица на американския бранд.

Преминаването на Мбапе е част от плановете на „Он“ за по-сериозно навлизане във футбола. Компанията възнамерява да пусне на пазара първите си футболни обувки през следващата година, а освен привличането на нападателя на Реал Мадрид обяви и бившия капитан на Арсенал Тиери Анри за свой футболен директор.

Швейцарският производител, сред чиито собственици е тенис легендата Роджър Федерер, цели да продължи разрастването си на американския пазар, откъдето вече идва повече от половината от печалбата му в световен мащаб.

Раздялата с Мбапе идва скоро след като „Найк“ прекрати отношенията си и с друга голяма футболна звезда – Ламин Ямал, който премина към „Адидас“.

"Горди сме от това, което постигнахме заедно на терена и извън него. Желаем му успех с новия етап от кариерата“, заявиха от "Найк“ по повод края на партньорството с французина.

През последните години Мбапе беше сред водещите глобални посланици на компанията. Той заемаше централно място и в рекламната ѝ кампания за Световното първенство през лятото, а за французина беше създадено и специално издание на футболните обувки „Меркуриал“.

Самият Мбапе също коментира началото на новия етап в кариерата си.

"Отново футболът ме доведе до една от най-големите промени в живота ми. Сега съм обграден от иноватори, които мечтаят за същите неща като мен“, написа нападателят в социалните мрежи.

С привличането на Мбапе и назначаването на Тиери Анри "Он“ прави първите си големи стъпки във футбола преди планираното представяне на собствена линия футболни обувки през 2027 година.

#Реал Мадрид ФК #Килиан Мбапе #найк

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