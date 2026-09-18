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Шаби Алонсо: Челси не се нуждаеше от рестарт, а от актуализация

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Испанецът разказа за първите си месеци на "Стамфорд Бридж“ и подчерта, че изграждането на новия облик на отбора ще изисква време

Шаби Алонсо: Челси не се нуждаеше от рестарт, а от актуализация
Снимка: AP Photo
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Мениджърът на Челси Шаби Алонсо заяви, че при пристигането си на "Стамфорд Бридж“ не е виждал необходимост от цялостно рестартиране на отбора, а по-скоро от промени в определени направления. 44-годишният испанец пое "сините“ през лятото с четиригодишен договор след труден предходен сезон, в който лондончани завършиха на десето място във Висшата лига.

"Не бих го нарекъл рестарт, а актуализация. Трябваше да променим някои неща и да вземем решения в различна посока“, обясни Алонсо в интервю за Sky Sports.

Испанският специалист подчерта, че при идването си е анализирал най-вече наличния състав, етапа от развитието на отделните футболисти и областите, в които отборът може да направи следващата крачка.

"Основната ми грижа беше съставът, отборът, футболистите, с които разполагаме, на какъв етап от кариерите си се намират, докъде искаме да ги доведем, какво имаме и какво можем да подобрим. Това бяха важните решения и нещата, които трябваше да анализирам, преди да дойда тук“, заяви Алонсо.

До момента Челси е изиграл шест мача под негово ръководство във всички турнири. В първенството тимът има две победи, едно равенство и една загуба, а в Купата на Лигата е спечелил и двата си двубоя.

Алонсо обаче не очаква отборът му да достигне оптималното си ниво веднага и призна, че търсенето на съвършенство би било погрешен подход.

"Ако търся съвършенство, винаги ще бъда разочарован. Това, което търся, е да достигнем добро ниво, постоянство и стабилност. Да бъдем отбор, който знае какво ще прави и има увереността и убеждението в действията си независимо срещу кого играе“, каза испанецът.

Според него Челси все още се намира в процес на изграждане, а основният му фокус в първите месеци е върху развитието на собствените му футболисти, а не върху представянето на конкурентите.

"Трябва да се учим бързо, защото конкуренцията във Висшата лига е жестока. Сигурен съм, че Челси от първия кръг и Челси от последния кръг ще бъдат различни. Сигурен съм и че ще бъдем по-добри. Ще се подобряваме с всяка седмица и с всеки мач“, допълни Алонсо.

Запитан кога според него ще бъде подходящият момент за оценки на работата му, наставникът отказа да поставя конкретен срок.

"Не е моя работа да отговоря. Предпочитам да не искам неща от хората, а да ги показвам с действия. Наясно съм, че всичко във футбола изисква време. Времето ще покаже“, заяви той.

Следващото изпитание пред Челси е гостуването на Брентфорд в лондонското дерби в петък вечер. За срещата Алонсо не изключи възможността да използва Жоао Педро, въпреки че нападателят се оттегли от състава на Бразилия заради физически проблем.

"Никой не е отписан. Оставам предпазлив и ще изчакаме. Ще видим дали е готов да играе и тогава ще вземем решение“, коментира Алонсо.

Испанецът допусна и вариант Жоао Педро да вземе участие срещу Брентфорд, но впоследствие да не се присъедини към националния отбор на Бразилия.



#ФК Челси #Шаби Алонсо

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