Мъж шофира с 2,79 промила алкохол и без две гуми

Мъж беше заловен да шофира с 2,79 промила алкохол в кръвта и без две гуми.

Случаят е от вторник вечерта. Два екипа на полицията засичат автомобила в района на Околовръстния път и бул. „Братя Бъкстон“. Докато шофира, мъжът се удря в предмети по шосето и тротоара.

Водачът има предишни нарушения, сред които и шофиране под въздействието на алкохол. Задържан е за срок от 72 часа. Утре ще бъде направено искане до Софийския районен съд за постоянното му задържане.