Мъж шофира с 2,79 промила алкохол и без две гуми

Мъж беше заловен да шофира с 2,79 промила алкохол в кръвта и без две гуми.
Случаят е от вторник вечерта. Два екипа на полицията засичат автомобила в района на Околовръстния път и бул. „Братя Бъкстон“. Докато шофира, мъжът се удря в предмети по шосето и тротоара.
Водачът има предишни нарушения, сред които и шофиране под въздействието на алкохол. Задържан е за срок от 72 часа. Утре ще бъде направено искане до Софийския районен съд за постоянното му задържане.
Комисар Антон Дерменджиев, зам.-началник на 06 РУ-СДВР: „Правят опит да го спрат със звуков и светлинен сигнал; същият не се подчинява и избират безопасно място, тъй като е все още светлата част на денонощието, трафикът е интензивен, пешеходци има, и избират по-широка част на булеварда, където принудително го отбиват от движението и го спират. Дали лицето при управлението на моторното превозно средство е осъзнавало, че го управлява без двете гуми, и въпреки това е решило да се качи, или в хода на управлението поради алкохолното опиянение не е установил, че всъщност го управлява без две гуми, са все обстоятелства, които всъщност завишават обществената опасност както на дееца, така и на деянието.“
Кадрите са предоставени за БНТ: