Рекорден бюджет от над 1,5 млрд. евро предлага София за 2026 г.

Рекорден бюджет от над 1 млрд. 540 млн. евро предлага Столичната община за 2026 г.

Въпреки повишението с 5% общината не планира да повишава местните данъци и такси. Собствените приходи на града са с 10% повече. Това е постигнато чрез подобряване на събираемостта и естествено разширение на базата, от която данъците се събират.

Приоритетни сфери са образованието, транспортът, обновяването на кварталите и чистата и зелена градска среда.

По повод обявения протест на велосипедистите кметът Терзиев посочи, че общината работи по нови велотрасета.



