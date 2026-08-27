Цветелин Анжелов: В следващия мач трябва да дадем 200% от себе си

Един от най-добрите играчи на Амиго Северозапад Цветелин Анжелов коментира пред БНТ победата с 4:1 над Рейнджърс от Андора от предварителните квалификации на Шампионската лига по футзал. Срещата бе предавана пряко в ефира на БНТ 3.

„Всички играехме лежерно, бавно, нищо не спазвахме от това, което говорихме на разбора. В крайна сметка постигнахме три точки, които ни трябваха. Със сигурност имаше подценяване“, каза Анжелов.

„Очаквам в събота да излезем не на 100, а на 200 процента, да дадем всичко от себе си, да не правим непредизвикани грешки и да имаме доза шанс. Дано вкараме по-голяма част от положенията си“, добави състезателят на шампионите.

В събота Амиго Северозапад ще изиграе решителния си мач за първото място срещу Футзал Мед Макс. Само победителят в групата продължава напред в следващата фаза на турнира.

Още от интервюто с Анжелов вижте във видеото!